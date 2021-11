Hija de Ronaldo pasa mal su cumpleaños: "El Bicho" se ausentó y su mamá olvida cuando nació

MANCHESTER, Inglaterra.- Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, subió a su Instagram personal un video de la fiesta de cumpleaños de cuatro años de Alana, en donde hubo dos aspectos que los seguidores empezaron a destacar de inmediato.

El primero, fue la ausencia del padre CR7, ya que no se le logra visualizar en ningún momento del video que dura 1 minuto, en cambio, sí se puede apreciar la presencia de Marcelo, el jugador del Real Madrid y el periodista español, Edu Aguirre. Ambos son grandes amigos de la estrella del Manchester United.

El festejo se llevó a cabo en Madrid, España, y muchos señalan que ese fue el motivo de que el "Bicho" no pudiera asistir, por lo que no entienden por qué no se realizó en donde le facilitaran más su presencia.

Otro aspecto que no le perdonaron los usuarios a Georgina, fue que se equivocó en la fecha de nacimiento de su hija, ya que puso 2018 cuando realmente nació en 2017.