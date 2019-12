Hija de Julio César Chávez critica a senador Samuel García

CIUDAD DE MÉXICO.- Nicole Chávez, hija de Julio César Chávez se manifestó en su cuenta de Instagram tras una publicación del senador Samuel García con el siguiente mensaje "Más golpeado que Julio César Chávez".

Nicole Chávez pidió ayuda a sus seguidores para que le hicieran llegar su respuesta a la publicación del senador de Movimiento Ciudadano.

Minutos después ella explicó las razones por las que contesta a los comentarios sobre su familia.

"Que no conteste a cierto tipo de comentarios sobre mi familia no quiere decir que sea por que me afectan, puede que unos si llegan a dolerme porque muchas veces llegan a ser hirientes con sus palabras, lo que aquí me da un poco de risa y me gustaría hacer entrar en razón es que una persona que se ha visto expuesta en tantos chismes y escándalos sienta que tiene algún tipo de derecho de burlarse, es una lástima que alguien tan dedicado a su trabajo como político nos dé el ejemplo de que está bien ir haciendo burla de los demás".