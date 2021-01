Hermosillense Jesús Molina admite que le gustaría retirarse con Chivas

GUADALAJARA, México-. Jesús Molina ya es un futbolista veterano de la Liga MX, quien ha dejado huella por todos los clubes donde ha pasado, que han sido Tigres, América, Santos, Monterrey y Chivas.

El ahora futbolista y capitán del ‘Rebaño Sagrado’ dijo para TUDN que le gustaría renovar contrato con el conjunto tapatío y que, sobre todo, le encantaría retirarse con la playera rojiblanca.

"Tengo un año de contrato, es prácticamente todo este 2021. Sé que esto es de resultados, pero me encantaría en algún momento pensar en una renovación. Voy de día a día, disfruto del momento y si me toca seguir, me encantaría pensar en retirarme acá", admitió el sonorense.