Helmut Marko vuelve a lanzar comentarios racistas contra ‘Checo’ Pérez en Red Bull

ITALIA-. Helmut Marko volvió a encender polémica por comentarios que fueron calificados de “racistas” contra Sergio ‘Checo’ Pérez, después del Gran Premio de Italia que se celebró el pasado fin de semana.

El asesor austríaco de Red Bull, quien ha lanzado comentarios “incómodos” en contra del mexicano en varias ocasiones, atribuyó que ‘Checo’ Pérez no logra concentrarse bien por ser “sudamericano”, a diferencia de otros pilotos que son europeos.

“Ha sido sin duda una de sus mejores carreras la del fin de semana. Tuvo algunos problemas en la clasificación. Recordemos que él es sudamericano y por eso su cabeza no está tan enfocada como la de Max Verstappen o como era Sebastian Vettel, pero las carreras son su fuerte y tuvo una muy buena carrera".

¿Y SI LE PRESTAN UN MAPA? ��



Helmut Marko está en el ojo del huracán luego de sus declaraciones sobre Checo Pérez.



“Tuvo que adelantar a tres pilotos y sabíamos que el primero iba a ser difícil. Había adelantado a los Ferrari a toda velocidad. Lo hizo todo bien. El año pasado ganó en Singapur. Somos optimistas porque no hemos conseguido un 1-2 muy a menudo”, declaró Helmut Marko.

Se inundan redes sociales de críticas hacia Helmut Marko y Red Bull

En redes sociales, miles de usuarios se lanzaron contra Helmut Marko y Red Bull, tras los polémicos comentarios contra el tapatío, pues no fue la primera vez. “Max no tiene miedo, pero Pérez está muy asustado, aunque no es muy distinto a como se vive en la Ciudad de México”, dijo cuando cayó un misil cerca de la pista.