Héctor Moreno lanzó invitación a Carlos Vela para que regrese al 'Tri'

CIUDAD DE MÉXICO.- En entrevista para TUDN, Héctor Moreno manifestó que Carlos Vela es un jugador necesario en la Selección Mexicana.

“Siempre, siempre (Se necesita su talento), y si sigue sin ir me enfadaré con él y lo 'regañaré'; pero lo entiendo, cada uno tiene sus razones. Me encanta jugar con la gente que es buena y Carlos para mí, si no es el mejor jugador de México, es de los mejores en cuanto a talento, visión y juego”, manifestó el nuevo refuerzo del Al Gharafa SC.

Por tal motivo, el defensa invitó al delantero del LAFC a incorporarse nuevamente al ‘Tri’, dirigido por Gerardo Martino.

"Al final, entiendo las decisiones personales, cada uno tiene su vida, sus motivos y razones, y si no puede o no quiere estar en este proceso lo seguiré apreciando y queriendo como lo aprecio. En el plano futbolístico me encantaría que siguiera con nosotros, pero hay que entenderlo, cada uno es libre de elegir lo que corresponde, y a ver si logramos convencerlo de que vuelva”, mencionó.