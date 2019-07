Héctor Herrera presentado oficialmente en el Wanda Metropolitano

MADRID, España.- Héctor Herrera fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Atlético de Madrid, donde se dio a conocer que usará el número 16 en su playera.

Acompañado del presidente del club, Enrique Cerezo, manifestó su gusto por llegar a un equipo de tal envergadura.

Muy feliz por llegar a un histórico como lo es el Atlético de Madrid. El primer contacto con los compañeros y el cuerpo técnico ha sido muy bueno, han sido muy agradables y te muestran el apoyo incondicional; eso, para los que vamos llegando, nos hace sentir en casa, muestra ser una gran familia", expresó el mexicano.

Añadió que ha tenido muy poco contacto con Diego Simeone, director técnico colchonero, pero que espera platicar con él en los próximos días para conocer lo que necesita que aporte al club.

"He tenido poco contacto con el míster (Simeone), han sido charlas pequeñas, pero tendremos varios días para ver qué es lo que quiere de mi. Estoy con la disponibilidad al 100%, con toda la actitud para ponerme a sus órdenes", mencionó.

De la misma forma, se dio el tiempo de hablar sobre su ausencia de la Selección Mexicana, que disputará este domingo la Final de la Copa Oro, decisión que dijo se la comunicó a Gerardo Martino.



“La decisión que yo tomé de no ir a la Selección, la tomé porque creo que era lo mejor para mi carrera, para mi futuro, para mi familia. Obviamente que a cualquier jugador le gustaría estar con su Selección, sea una Final o no, y creo que he tomado la mejor decisión”, opinó.

Por su parte, Cerezo celebró la llegada de Herrera al Atleti y le dio la bienvenida, destacando sus cualidades deportivas.

“Herrera es un centrocampista de calidad, fuerza y llegada, su incorporación fortalece y aumenta la competitividad interna en una posición en la que contamos con extraordinarios futbolistas”, expresó Enrique Cerezo, presidente del club.