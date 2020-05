Héctor Herrera elige al ‘Cuau’ como su jugador mexicano preferido.

Héctor Herrera nombró a Cuauhtémoc Blanco en el número uno de su lista de mejores jugadores mexicanos inactivos y a Carlos Vela en su Top 3 de los activos.

El número uno es Cuauhtémoc Blanco, por todo lo que era y lo que representa, creo que pudo ser mejor y pudo triunfar en Europa, pero las lesiones y otras cosas no lo dejaron. Me encanta porque es gracioso y tiene un toque único. De la actualidad me encanta Carlos Vela, tiene una calidad única y es un gran jugador, además me llevo muy bien con él y me encanta”, explicó a la revista GQ.

El futbolista del Atlético de Madrid alabó las carreras de Hugo Sánchez y Rafael Márquez, colocándolos en el segundo y tercer lugar de la lista antes mencionada.

“Después pondría a Hugo Sánchez, es una persona que respeto por todo lo que logró con el Real Madrid, y Rafa Márquez con la trayectoria que tiene y todo lo que logró en todos los equipos desde el Mónaco, Barcelona, León y la Selección Mexicana”, agregó.



También sus contemporáneos Jesús Corona, con quien además jugó en el Porto, y Javier Hernández, completaron su Top 3 actual.

“El Tecatito es un jugador diferente y se lo he dicho, hace cosas que ni Vela hace y me encanta la verdad. Por otra parte, Chícharo por lo que representa, es el máximo goleador de la Selección y en su momento ha sido una inspiración para muchos mexicanos”, opinó.

Finalmente, confesó que una de sus metas post retiro es crear un lugar donde los jóvenes futbolistas tengan la oportunidad de formarse y aspirar al profesionalismo.

“Uno de mis sueños siempre ha sido tener un centro de reclutamiento para niños, siempre dije que a mí me hubiese gustado que alguien me ayudara de esa forma y espero que cuando no juegue más, le pueda dedicar a ese proyecto”, describió Herrera.