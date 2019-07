Hay un desgaste en Conade: Raúl González

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) requiere una reestructuración urgente porque sus funciones se han desvirtuado y la actual administración está a tiempo para corregir el rumbo, asevera Raúl González, primer director de la dependencia entre 1988 y 1994.



Para el doble medallista en caminata en Los Ángeles 84, la actual titular de la Conade, Ana Guevara, no es la responsable directa de la crisis que atraviesa el organismo aunque ha tenido algunos errores en estos meses que lleva como responsable del deporte nacional.



Pero esos yerros no necesariamente son la causa de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya instruido a la Función Pública a investigar a la Conade, dice González en entrevista. La misma Secretaría informó días después de la petición de AMLO que desde antes de la indicación presidencial ya investigaba a la dependencia por cuatro motivos.



Los organismos públicos, todos, siempre tienen denuncias ante la Función Pública, todos tienen su contraloría interna, vamos a decir que son procedimientos de oficio. Aquí se dio una situación, que fue tan directa la acusación, que se detonó todo esto; fue una denuncia pública entonces de oficio debe intervenir la Secretaría de la Función Pública con o sin instrucción del Presidente", remarca González.



El ex funcionario considera que esta administración deportiva empezó con el pie izquierdo y explica por qué.



"Desde el inicio de esta gestión lo único que se buscó es ver quién se quedaba al frente de la Conade, pero no se hizo un análisis a fondo (de la misma). La Conade necesita toda una reestructuración, tiene proyectos y procesos que finalmente están muy desgastados, algunos, honestamente, no solo desvirtuados sino corrompidos.

- ¿Como los metodólogos que despidió Guevara?

"Se desvirtuó la función de metodólogo, se volvió un gestor, y así se desvirtuaron muchos procesos, entonces la Conade requiere una reestructuración de fondo.



"Por ejemplo en la relación con las federaciones. Han batallado más de tres administraciones y no han encontrado el cómo pueden ayudar a sacarlas de la situación tan rezagada en la que se encuentras. Todo se va en descalificar al presidente y no debe ser así. La relación de las federaciones con el Gobierno a través de la Conade, también requiere un nuevo esquema".

¿Qué hay con el tema de las becas?

"El último mecanismo (de apoyo a deportistas) fue CIMA (creado en 1999) y cuando tenía participación de empresas privadas, que es el mecanismo para participar recursos privados, se desgastó al grado de que se convirtió en una ventanilla de beneficios.



"La relación con los deportistas se desgastó también, entonces la Conade está inmersa en un desgaste tal que le urge una reorientación en su rumbo para apoyar al desarrollo del deporte".

¿Por eso Guevara no ha presentado su plan de trabajo...

"No, no creo. No creo que sea ese el problema. Con mucho respeto lo digo, pero por mucha voluntad que ella tenga, está entrampada en todos esos vicios, esa inoperancia de los procesos internos y requiere de reestructuración a fondo. Y no sólo requiere de recursos adicionales, antes que eso (urge) un replanteamiento de su función como institución pública".

¿Transformarse en secretaría de Estado?

"No. Lo digo con toda franqueza, desde la misma época del Presidente Salinas, cuando creamos la Conade, lo que yo presenté después de dos años, era un proyecto en el que lo primero que no aceptábamos era la creación de una Secretaría.



"La Conade es un ente público, pero en el marco de una política social, su gran tarea es hacia afuera, no puede estar encasquetada o atrapada en la administración pública, no tiene que estar tan dentro del aparato burocrático ni tan fuera totalmente por eso es descentralizado".