¡Hay nuevas reglas en el futbol!

El futbol sufrirá cambios en su reglamentación a partir del 25 de junio del presente año.

Dichas modificaciones en las normas del deporte más popular del mundo fueron aprobadas por la IFAB (International Football Association Board), que está conformada por cuatro asociaciones de futbol de Reino Unido y la FIFA, y se encarga de definir las reglas de esta disciplina a nivel mundial.

Serán la Copa Oro, Copa América y el Mundial Femenino las primeras competiciones que se jugarán bajo este sistema.

Algunas de las normas nuevas son las siguientes:



• Los miembros del cuerpo técnico podrán ser amonestados o expulsados en caso de que incurran en conducta inapropiada; en caso de no encontrar al responsable, la sanción será para el entrenador.

• Cuando un jugador salga de cambio, debe hacerlo por el punto más cercano a la banda, no necesariamente por el centro del campo.

• Durante un tiro de esquina, los rivales tienen que estar mínimo a un metro de la barrera, para interferir con la defensa.

• Con los penales, el portero pondrá uno de sus pies en la línea de portería, no los dos como anteriormente.

• En los tiros libres o saques de meta, el balón estará en juego al ponerse en movimiento y no hasta que abandone el área.

• Cuando sea un bote neutral, uno de los jugadores del equipo que tocó el balón antes de que el juego sea interrumpido, será el encargado, no tendrá rivales a un lado ya que tendrán que estar a cuatro metros de distancia.

• Una vez que la partida se reanude, el árbitro no puede cambiar sus decisiones, aunque habrá ocasiones donde podrá amonestar o expulsar a un jugador por error anterior.

• A la hora de la pena máxima, el futbolista que se le cometió la falta queda lesionado, podrá recibir la asistencia médica dentro del campo y cobrar el penal.

• El jugador puede usar camiseta de cualquier color o estampado debajo de su uniforme, solo deberá tener las mangas del mismo color de la playera.

• Al saque de banda, los futbolistas tendrán que separarse mínimo dos metros de distancia del cobrador.