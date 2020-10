¡Hay Nadal para rato! El español asegura que el retiro es algo que ve muy lejos aún

FRANCIA – El tenista español Rafael Nadal, uno de los orgullos más importantes que puede presumir la nación de España, aseguró que aún habrá más de él en las duelas por un buen rato, pues asegura que pese a que la juventud ya no está de su lado, la experiencia y aprendizaje para irse adaptando conforme al desgaste físico es lo que lo mantiene dentro de la elite y no piensa en retirarse.

Nadal no puede negar que ya hay talento nuevo dentro de los primeros sitios del ranking que después pasaran por encima de él lógicamente porque el español estará en su etapa final de su carrera, y pese a que no solo se centra en el tenis y cuenta con otros proyectos fuera del deporte, este buscará seguir en pie.

“El relevo no tardará en llegar, de hecho, ya está aquí. Hay muchos jugadores jóvenes con grandes talentos. Mi futuro pasa por la academia y mi fundación. Son mis proyectos personales y son de futuro, pero no tengo pensado retirarme”, declaró.

Durante la entrevista que se le realizó, el jugador se sinceró positivamente al no dejar inclusa o en duda cada pregunta que se le hacía, y al hablar de la histórica rivalidad contra el suizo Roger Federer, el español asegura que cada enfrenamiento pasa por una sensación diferente, pero siempre de forma respetuosa.

"La rivalidad tiene una evolución. Ahora la siento diferente a como la sentía antes. Cuando me enfrente en la actualidad me siento tranquilo, pero cuando era joven era una rivalidad intensa en el campo. Roger y yo somos felices de la cerrera que llevamos y valoramos positivamente continuar jugando al tenis”, aseguró.

Pero otro jugador que no puede hacerse a un lado al ser el número 1 de la actualidad en el ranking mundial, es el serbio Novak Djokovic, con quien protagoniza otra fuerte rivalidad y este domingo disputarán la final del Roland Garros, donde Nadal tendrá la oportunidad igualar el récord de Federer de más torneos de Grand Slam ganados, el cual son 20.

"Novak esta con 17, veremos que sucede. No es una obsesión para mí. Siempre sigo mi camino y estoy contento con mi carrera. Mi felicidad no va a ser diversa si bato a Roger o no. Continuo mi labor y seguiré jugando al tenis bien y feliz”, concluyó.