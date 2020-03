Harry Kane podría salir del Tottenham por falta de éxitos del club

INGLATERRA - El jugador inglés, Harry Kane, una de las más recientes promesas del fútbol a nivel mundial, no ha podido conseguir el despegue de su carrera como él lo tenía imaginado, por lo que está vigente su posibilidad de salir del Tottenham, para buscar consolidarse en manos de otro equipo.

Kane afirma que en esta problemática está involucrado su actual equipo, al afirmar que por falta de títulos en sus estantes, debido a que siente que su club no ha mostrado progreso en estas últimas temporadas.

"Es una de esas cosas que no podría decir que sí y tampoco que no. Amo a los Spurs, siempre los amaré, pero si no siento que estamos progresando como equipo o yendo en la dirección correcta, entonces no soy quien para quedarme", afirmó.