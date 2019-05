Harry Kane podría aparecer en la final de la Champions

INGLATERRA.- El goleador del Tottenham Harry Kane se declaró ‘preparado’ para la gran final de la Champions League este sábado ante el Liverpool.

“Comencé a sentirme bien con el equipo a finales de la semana pasada. No ha habido ningún problema hasta ahora”, declaró.

El delantero se lastimó en la ida de los Cuartos de Final contra el Manchester City y no ha jugado ningún partido desde entonces.

“Durante toda la semana tengo que trabajar para alcanzar la mejor forma posible. Después, la decisión pertenece al entrenador. Pero como he dicho, me siento bien, el entrenador evaluará y decidirá si estoy listo o no para viajar”, expresó.

Por otro lado, el Daily Mail indicó que Kane se trasladará con sus compañeros a Madrid y jugara por lo menos unos minutos.