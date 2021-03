Halcón Negro Jr dice sufrió acoso en TV Azteca

Querida @Flor_Rubio

El acoso no se dio durante el casting que fue Via zoom, el acoso se dio via telefonica cuando tu amigo Hernan me pidio ir a su departamento para cerrar el trato. Todas la pruebas las presento ante la @FiscaliaCDMX 1/2 ⬇️ pic.twitter.com/z0q9RY1Nh6