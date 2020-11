Hacen oficial el calendario de la Serie del Caribe 2021 en Mazatlán

La Serie del Caribe Mazatlán 2021 se jugará del domingo 31 de enero al sábado 6 de febrero con la participación de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Colombia y el anfitrión México.

La Confederación del Caribe hizo esta tarde el anuncio oficial del calendario de la competencia que se celebrará en el estadio Tedoro Marisco del puerto sinaloense.

El equipo representativo de México, campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, enfrentará a Colombia en el tercer juego de la jornada inaugural, a las 20:00 horas locales de Mazatlán.

Los juegos de semifinales se celebrarán el viernes 5 de febrero a las 16:00 y 20:00 horas, mientras que la gran final será un día después con el mismo horario nocturno estelar.

CALENDARIO

Domingo 31 de enero

Panamá vs. Venezuela, 12:00

Puerto Rico vs. Dominicana, 16:00

México vs. Colombia, 20:00

Lunes 1 de febrero

Panamá vs. Colombia, 12:00

Venezuela vs. Puerto Rico, 16:00

Dominicana vs. México, 20:00

Martes 2 de febrero

Colombia vs. Venezuela, 12:00

Dominicana vs. Panamá, 16:00

Puerto Rico vs. México, 20:00

Miércoles 3 de febrero

Venezuela vs. Dominicana, 12:00

Colombia vs. Puerto Rico, 16:00

México vs. Panamá, 20:00

Jueves 4 de febrero

Panamá vs. Puerto Rico, 12:00

Colombia vs. Dominicana, 16:00

Venezuela vs. México, 20:00

Viernes 5 de febrero

3ero. vs. 2do., 16:00

4to. vs. 1ero., 20:00

Sábado 6 de febrero

Final, 20:00