Habló una de las mujeres que daba hamburguesas a Cristiano de niño

LISBOA, Portugal.- Luego de que Cristiano Ronaldo revelara que en sus inicios como futbolista, unas empleadas de un McDonald’s en Portugal les regalaban sobras de hamburguesas a él y a sus compañeros, una de ellas apareció.

Paula Leça habló en la radio local ‘Renescenca’, donde platicó sobre aquella época en la que ayudó al delantero de la Juventus en sus difíciles comienzos en el deporte.

“Aparecieron frente al comercio (Cristiano y sus acompañantes). Cuando había demasiadas hamburguesas, nuestro gerente nos daba permiso para dárselas. Uno de ellos era Cristiano Ronaldo, que resultó ser el más tímido”, mencionó.

“Solo teníamos una puerta principal y dos mesas, aparecían alrededor de las 11 de la noche para ver si teníamos sobras, se permitía llevar a casa las sobras de hamburguesas y papas.

“Luego comenzaron a comer bocadillos, pero las hamburguesas las llevaban al lugar en donde estaban alojados. Siempre tenían que esperar hasta el cierre porque podía haber un cliente, con Ronaldo siempre detrás de los demás”, recordó.

La mujer confesó que son pocas las personas que le creen cuando relata esta historia, incluso su hijo consideraba que era mentira, pero su esposo sí lo sabe, pues en varias ocasiones fue a buscarla al restaurante.

“Es divertido volver atrás en el tiempo y que él muestre su humildad. Sobre la invitación a la cena, si llega, la gente sabrá que esto no es un invento, estaré segura. Lo primero será agradecérselo y tendremos tiempo para recordar ese momento”, manifestó.

Paula comentó que perdió comunicación con su ex jefa, Edna, y sus ex compañeras, por lo que no pudo brindar mayores detalles sobre aquellas personas que apoyaron al ganador de cinco Balones de Oro.