Gustavo Matosas involucrado en acto de corrupción en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO.- Unos audios revelados en el programa de Televisa 'En Punto con Denise Maerker' involucran a Gustavo Matosas, director técnico del Atlético San Luis, en un acto de corrupción en la Liga MX.

En dichos audios, se le escucha haciendo tratos con Fernando Pavón, representante de futbolistas, al solicitarle dinero por incluir a sus clientes dentro de la plantilla del León en 2012, cuando era su entrenador.

"Haces un arreglo conmigo, si sale el negocio me lo das (el dinero), si no sale el negocio no me lo das. El negocio sale. Y si no, ¿quién va a dirigir el club? Capaz que te pasan un millón y medio por (Matías) Britos y dicen 'No, es mucho’ y ahí va Varela y Greg Tylor y afuera de la Copa", dijo Matosas.

También se puede oír al argentino indicarle a Pavón le lleve el dinero personalmente a la casa de su madre.

Aunque no se reveló la fecha exacta de esos audios, según información que proporciona el reportaje, unos días después Matías Britos llegó a León por aproximadamente 10 millones de pesos, según Transfermarkt.