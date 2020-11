Gustavo Ayón va con todo contra la Selección Nacional

MÉXICO - En dos semanas, la Selección Nacional de Baloncesto tiene un compromiso en el clasificatorio de FIBA, con burbuja sede aún por confirmar, pero las cosas no pintan nada bien.

Gustavo Ayón, uno de los referentes en el baloncesto nacional, alzó la voz y enfatizó la falta de compromiso para conformar al combinado mexicano.

“No tiene ni pies, ni cabeza. Tú no puedes organizar una selección en 15 días. En ninguna parte del mundo vas a hacer una selección competitiva cuando a 15 días de compromiso en la burbuja de FIBA no tienes entrenador, convocatoria, no se sabe quién va a gestionar todo el tema”, sentenció el elemento de los Astros de Jalisco.

Considera que el “proyecto” no tiene futuro para las nuevas generaciones y explicó por qué.

“Sinceramente a mí no me interesa un proyecto así. No tiene futuro para los jóvenes, no tiene futuro para el basquetbol de nuestro país. Creo que es momento de hacer un cambio generacional, de fusionar esa experiencia de grandes jugadores, con juveniles que hay de gran talento”, aseveró.

Sobre el crecimiento de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), Ayón considera que deben abrirse más a la autocrítica y cambiar muchas situaciones que siguen siendo poco favorables para la organización.

“Debe haber autocrítica, habría muchas mejoras. El jugador tiene que ser más profesional, esta liga va a mejorar muchísimo cuando haya una apertura a la autocrítica, no todo lo que se dice o piensa es real y sin duda también debe cambiar muchísimo el respeto de los árbitros hacia todos los clubes”, arremetió el Titán, quien vivió su primer torneo en la LNBP con la quinteta de Jalisco.