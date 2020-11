¡"Gunnersaurus" regresa al Arsenal! La mascota del club retornó a sus labores este martes

INGLATERRA – El fútbol a nivel mundial se encontró en la plena decadencia monetaria ante la baja de la economía causada por la pandemia del Covid-19, y los principales que sufrieron estas consecuencias fueron los propios trabajadores de los clubes deportivos, pero un tema en particular causó mucha tristeza, el despido de 'Gunnersaurus' del Arsenal, pero este martes fue reinstalado en su viejo puesto.

La directiva del Arsenal tuvo que hacer movimientos radicales para poder solventar los salarios de los miembros más importantes del club, los jugadores y cuerpo técnico, por lo que ya se contemplaba el recorte de personal y ahí fue cuando Jerry Quy, quien está detrás de este carismático y querido dinosaurio, fue despedido junto con otros 54 trabajadores.

Quy era de los empleados de más antaño en la organización al estar durante 27 años dándole vida a la mascota, la cual es un dinosaurio de color verde y su vestimenta es el uniforme representativo del conjunto inglés.

Al darse cuenta de que Quy ya no saldría afuera del campo para animar a sus aficionados debido a la suspensión temporal de la Premier League por la contingencia, el mediocampista Mesut Ozil se sintió devastado por la noticia de que Quy ya no estaría con el equipo, este se encargó de pagar su sueldo integro pese a ya no estar contratado.

Aunque se le devolvió la labor a Quy de ser de nuevo la mascota animadora del club, este no será el único que se pondrá el traje en cada partido que el Arsenal dispute como local, pues otras personas más también lo harán, así que será una labor de turnos.

"'Gunnersaurus' en una parte importante del Arsenal y una figura popular para nuestros aficionados. 'Gunner' nunca se había ido, pero debido a la pandemia ha habido pocas oportunidades para que apareciera en público", declaró el portavoz del cuadro.