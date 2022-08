'Gullit' Peña "batea" a la Selección Mexicana: "No me interesa regresar"

LA CEIBA, Honduras-. Regresar a la Selección Mexicana es algo que no está en los planes de Carlos 'Gullit' Peña, quien a mitad de semana consiguió nuevo equipo de futbol, al estar unos meses como agente libre.

'Gullit' Peña, anunciado como nuevo futbolista de Club Deportivo y Social Vida, equipo de futbol de la Liga de Honduras, fue cuestionado sobre si regresaría al 'Tri', sin embargo, dejó en claro que su objetivo es enfocarse en su club.

"La verdad que eso no me interesa (volver a Selección Mexicana). Yo voy a hacer, primeramente en Dios, cosas buenas con el equipo, ese es mi único pensamiento. Después el tiempo lo dirá", mencionó Carlos Peña para Hondusports.radio.

"Tengo 32 años, todavía no estoy tan viejo. He platicado con el presidente y ellos saben que no tengo problemas en jugar, ya sea como un mixto o de enganche. Todavía estoy joven y aún le podemos dar. Gracias a Dios tengo mucha experiencia para enseñarle a los jóvenes" agregó el mexicano.

¿Cuántos partidos jugó 'Gullit' Peña en Selección Mexicana?

El mediocampista tamaulipeco jugó 18 partidos como seleccionado mexicano, en los que anotó un gol y dio tres asistencias. Defendió la playera del 'Tri' en el Mundial Brasil 2014.