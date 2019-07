Guillermo Ochoa revela que jugó la Final lesionado

CHICAGO, Illinois.- Tras obtener el campeonato de la Copa Oro 2019, Guillermo Ochoa confesó que jugó el partido ante Estados Unidos con una lesión en la pierna derecha, la cual sufrió durante el último entrenamiento previo a la Final.

El ganador al premio al Mejor Portero del torneo mencionó que fue Gerardo Martino el que le dio ánimos para iniciar como titular el juego, que la Selección Mexicana ganó 1-0.

Me lastimé el aductor en el entrenamiento de ayer, no podía despejar con la pierna derecha. Pensé que no podría jugar, pero Tata me dijo que esto es para los valientes y aquí estamos felices con el campeonato”, expreso.