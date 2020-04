Guardado y Lainez obligados a medirse pantalón durante cuarentena

SEVILLA, España.- Consciente que los descuidos pueden estar a la luz del día, el director técnico del Real Betis, Joan Francesc Rubi, recomendó a sus dirigidos probarse un pantalón cada cuatro días para saber si han entrenado de la mejor manera estando en casa.

Sabe que en estos momentos sin futbol, la preparación física será importante para cada uno de los elementos, entre ellos los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, para que lleguen en óptimas condiciones una vez se reanude la Liga española, que está suspendida, como otras más, debido a la pandemia del Covid-19.

“Es fundamental que un jugador no venga con dos kilos de más a entrenar, o que se sobrecargue porque no llegue en forma... Va a ser un visto o no visto. Quiero tener problemas para ver quién juega porque todos están bien, pero me consta que se está trabajando”, indicó.

En entrevista en los canales oficiales del club sevillano, Rubi sabe que a veces es más monótono ejercitarse en casa "pero nuestros preparadores le ponen imaginación y ellos lo agradecen”.

Pero les recordó a los futbolistas, que son atletas profesionales, que deben cumplir con lo acordado. “Hay que ser un poco robot, prepararse fuerte y no olvidarse de que son futbolistas de élite. Que cada cuatro días se prueben un vaquero. Si les queda bien, es que van bien, y si no...".

Cuando reinicien las actividades cree que prácticamente comenzará una nueva Liga de 11 partidos, pues las condiciones de los jugadores podrían tener cambios considerables tras la pausa y el ambiente en los clubes de igual forma con el ajuste de los salarios.

"Será una Liga nueva, de 11 partidos. Supongo que tendremos un periodo corto para preparar el primer partido y habrá resultados mucho más sorprendentes que antes. Hay clubes que tendrán una erosión importante en el tema de salarios con los jugadores y directivos. En el Betis no pasará esto”.

El técnico subrayó que habrá situaciones de jugadores que llegarán más justos físicamente, "algunos se dejan un poco más, no vendrán en el estado de forma en que estaban. Si comprimes además el calendario, que será la lógico, pues a lo mejor en tres semanas hay un equipo que de 15 puntos hace 12 y aparece en zonas que nadie esperaba".

Antes de la pausa, Betis se quedó con 33 unidades en el décimo segundo escalón de la clasificación, sin graves problemas de descenso, pero tampoco cercano a los puestos de competiciones europeas.