Grupo festeja renovación de Jiménez con el Wolverhampton con composición en su honor

INGLATERRA – Desde que el delantero azteca Raúl Jiménez llegó al Wolverhampton de la Premier League, ha sido la nueva inspiración para los fanáticos para llenar las gradas de Molineux Stadium y apoyar al club y esta tradición seguirá para rato, ya que la directiva confirmó la renovación del mexicano hasta el 2024.

Jiménez se convirtió en el nuevo ídolo de la ciudad que alberga a los Wanderers por ser una fuerte amenaza dentro de la delantera con una enorme cantidad de anotaciones que ha marcado en el transcurso de dos temporadas, donde acumula 46 tantos.

Pero inclusive en el ámbito musical Jiménez ha influido mucho y tan grande ha sido su nombre que hasta el grupo 'The Wolfpack Howlers' compuso una canción dedicada a este para festejar su renovación. El conjunto se centró en un cantico popular que se escucha en el recinto para hacer esta novedosa creación musical.

El mexicano ya cuenta con un coro oficial cada vez que marca una anotación en casa y ese fue la iniciativa para componer la canción para complementarla y tener un toque único. Esta temporada los seguidores no han tenido la oportunidad de entonar el canto, ya que aún no se puede permite el acceso de los aficionados en los estadios por la contingencia por el Covid-19.

“There's something that the Wolves want you to know (Hay algo que todos los Wolves quieren que sepas) Best in the world he comes from Mexico (El mejor del mundo viene desde México) Our number nine (Nuestro número nueve) Play the ball and he'll score everytime (Juega con el balón y anotará todo el tiempo) Si Señor Pass the ball to Raul and he will score (Pasa la pelota a Raúl y él anotará)”, así es el coro dedicado a Jiménez.