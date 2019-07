Griezmann viene a ganarlo todo con el Barcelona

BARCELONA, España.- Con el dorsal 17 en su playera y una amplia sonrisa en el rostro, Antoine Griezmann fue presentado como el flamante refuerzo del Barcelona, donde firmó un contrato por cinco temporadas y una cláusula de rescisión de 800 millones de euros.

Temprano por la mañana, el francés se dio cita en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde conoció a sus nuevos compañeros y se le practicaron los exámenes médicos de rigor.

Ya en conferencia de prensa, agradeció a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid, sus ex equipos, por aportar a su crecimiento profesional, así como al Barcelona por brindarle la oportunidad de formar parte de tan importante club.

“Vengo con mucha ilusión, muchas ganas, acepto el reto y estoy preparado para lo que viene”, expresó el futbolista.

Acompañado de Josep María Bartomeu, presidente del Barca, y el director deportivo, Eric Abidal, Griezmann dio sus primeras declaraciones vestido de blaugrana, donde señaló lo que lo motivó a firmar por el equipo del Camp Nou.

“Es un nuevo reto, quiero superarme, no estar en la zona de confort, quiero intentar ganar Copa, Liga, Champions, que es lo que le falta a mi palmarés”, mencionó Griezmann.

Sobre el por qué decidió cambiar de aires un año después de que rechazó la posibilidad de emigrar a Barcelona, el francés comentó que aquel no era su momento.

“Tengo una familia que mover, una hija en el ‘cole’, mi esposa estaba bien, yo estaba bien, no estaba preparado para dar ese paso, creía que me faltaba algo en el ‘Atleti’ por conseguir, este año ha sido diferente”, dijo.

Confesó que a pesar de la forma en la que se dio su salida del Atlético de Madrid, no tiene nada más que buenas palabras para su ex equipo y ex compañeros, argumentando que siempre dejó todo en la cancha.

“Siempre es difícil dejar una casa, un sitio donde te sentías muy cómodo, solo tengo admiración y respeto hacia este club, lo he dado todo hasta el principio al final de la temporada y no tengo ninguna vergüenza de irme”.

Agregó que para él será un honor jugar a lado de Lionel Messi, a quien siempre ha admirado.

“Lo que me hace mas feliz es compartir mate con él, estoy contento, para mí es una referencia para todos los futbolistas, es una leyenda, es una alegría para mi poder jugar a su lado”.