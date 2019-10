Griezmann admitió hablar poco con Messi

BARCELONA, España.- Aunque Antoine Griezmann lleva ya algunos meses como jugador de Barcelona, reconoció que existe mucho dialogo entre él y Lionel Messi, dejando claro que están en la búsqueda de mejorar su vínculo en el terreno de juego.

No es una persona que hablé mucho y yo tampoco. Le he llevado algún mate, así que estamos en la buena dirección. Hay que aprender de la conexión, mejorarla. Aquí estoy para ayudar", mencionó el francés previo al partido contra el Inter de Milán en la Champions.

De igual forma, el delantero manifestó que apoyará a todos sus compañeros y al equipo, con la intención de alzarse con la ‘Orejona’, que desde 2015 se les ha negado.

"Me siento cómodo, pero todavía necesito mejorar en el campo, sobre todo mis movimientos. Tengo que entrar más en juego, y mejorar cosas por banda. Me siento bien, con confianza, pero sé que me faltan cosas para ser el mejor posible", opinó.

Pese a seguir en el proceso de adaptación, Griezmann se siente contento por estar con el Barcelona, y sobre todo, ha sentido el cálido recibimiento de la fanáticos blaugranas.

"Muy bien, cantando mi nombre y empujándome tanto a mí como al equipo. Ojalá pueda darles ese cariño cada noche. Me gusta tener contacto con la afición ya sea con goles o lo que sea. Ojala podamos hacer más", comentó.