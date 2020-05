Grandes de Europa jugarán ‘Copa de la Solidaridad’ contra el Covid-19

Real Madrid, Bayern Múnich e Inter de Milán serán los organizadores de la Copa de la Solidaridad 2021, donde con una serie de tres partidos buscarán reunir fondos para la inversión en recursos sanitarios contra el coronavirus.

Los tres clubes quieren transmitir un mensaje de solidaridad y fraternidad entre los pueblos de Europa. Los ingresos de estos encuentros se destinarán a recursos sanitarios en España e Italia", anunciaron mediante un comunicado conjunto los tres equipos.

Los partidos se jugarán en Madrid, Múnich y Milán el próximo año, cuando el virus permita la realización de los juegos con públicos, y dependiendo del calendario oficial.

En España se jugará el Real Madrid vs. Inter de Milán, en Italia el Inter vs. Bayern Múnich y en Alemania el Bayern vs. Madrid.

Una vez se disputen estos encuentros, en cada ciudad el anfitrión tendrá como invitados especiales a una representación del personal sanitario que combate la pandemia, como una forma de agradecer lo hecho por sus respectivas comunidades.

"Los tres clubes queremos mostrar a estos héroes nuestra solidaridad, nuestro respeto y nuestra gratitud", concluyeron las organizaciones en cuestión.