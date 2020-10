Grandes Ligas investigarán acciones de Justin Turner tras celebrar Serie Mundial con Covid-19

ESTADOS UNIDOS – La temporada 2020 de las Grandes Liga tuvo un cierre muy peculiar en muchos aspectos, primeramente al celebrarse la Serie Mundial en medio de la Pandemia del COVID-19, el segundo acontecimiento fue la coronación de los Dodgers de Los Ángeles después de 32 años sin haber conquistado otro campeonato y por último la revelación de un caso positivo en pleno partido desarrollado, el cual fue Justin Turner, de los Dodgers, quien fue retirado del duelo ante Mantarrayas de Tampa Bay en la sexta entrada.

Pero hubo otro incidente que dejó aun más marcas para esta temporada y se trata del acto irresponsable de Turner, quien pese haber sido retirado del campo como parte del protocolo de seguridad para no arriesgar a sus compañeros y contrarios, este salió hacia el terreno para celebrar el campeonato junto a sus colegas.

Por lo que la MLB declaró que levantará una investigación contra Justin Turner por sus acciones durante y después del encuentro, pues las autoridades de la organización le prohibieron meterse de nuevo al campo, pero este las burló e hizo todo lo contrario y puso en un gran peligro la salud de todos a su alrededor.

Después de Dodgers habían terminado su turno al bat en la séptima baja, Turner fue descartado para que tomara el guante y salir a fildear para el inicio de la octava, todo mundo quedó extrañado ante este radical cambio en la formación del equipo, pero después de que el duelo finalizó fue cuando expuso su contagio.

"¡Gracias a todos!" Turner tuiteó después del juego. "Me siento genial, no tengo ningún síntoma. Simplemente experimenté todas las emociones que puedas imaginar. ¡No puedo creer que no pueda estar ahí afuera para celebrar con mis muchachos! Estoy tan orgulloso de este equipo e increíblemente feliz por la ciudad de LA #WorldSeriesChamps", dijo Turner.