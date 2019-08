Gran Premio de México es nominado a mejor evento deportivo del año

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gran Premio de México fue nominado como la Mejor Experiencia Deportiva en los Leaders Sports Awards, que premian a los mejores eventos deportivos del mundo.

La carrera de la Fórmula 1 competirá contra el US Open, la final de la Drone Racing League, el Pool Deck at the Gabba Stadium y el Overwatch League Grand Finals.

La calidad del evento, la hospitalidad a sus asistentes y la satisfacción que deja en los mismos una vez terminado, son los criterios que se toman en cuenta para elegir a los finalistas.

Fue seleccionado de entre 450 opciones registradas, siendo solo seis los finalistas.

Será en octubre cuando la actividad regrese al Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, el 25, 26 y 27 del mismo mes.

Otra categoría de la ceremonia es la de la Mejor Experiencia por televisión, donde el favorito para ganar es la Copa del Mundo FIFA Rusia 2018.

La premiación se llevará a cabo el 9 de octubre en el Museo de Historia Natural en Londres.