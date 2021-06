Gran Premio de Francia: Sergio 'Checo' Pérez termina tercero; gana Max Verstappen

MADRID.-El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que este domingo acabó tercero el Gran Premio de Francia, logró en el circuito de Paul Ricard su duodécimo podio desde que pilota en Fórmula Uno, el segundo del año y el segundo con su nuevo equipo, para el que ganó hace dos semanas el Gran Premio de Azerbaiyán, en Baku.



'Checo', nacido hace 31 años en Guadalajara (Jalisco), acabó tercero en la pista de Le Castellet, donde su compañero holandés Max Verstappen reforzó su liderato en el Mundial al relegar al segundo puesto al séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes)



Después de emular hace dos semanas con su segundo triunfo en F1 (después del de Sakhir, en Bahréin, del año pasado) a su compatriota Pedro Rodríguez, dos veces ganador en la categoría reina -que antes de morir accidentado en las 200 millas de Norisring de 1971, en Nüremberg (Alemania), había ganado los Grandes Premios de Suráfrica, en 1967; y de Bélgica, tres años después-, Sergio volvió a darle una alegría a México en forma de un nuevo podio.



El duodécimo en la división de honor del automovilismo. Con el que el bravo piloto tapatío certificó su tercer puesto en el certamen -con 84 puntos- y contribuyó a fortalecer el liderato de Red Bull en el Mundial de constructores.



La escudería austriaca, que correrá en casa -en el Red Bull Ring de Spielberg- las siguientes dos carreras, el Gran Premio de Estiria y el Gran Premio de Austria, los próximos dos domingos aventaja ahora en 37 puntos (215 frente a 178) a Mercedes, tiránica dominadora durante los pasados siete años, en el campeonato por equipos.

Max Verstappen confirma su candidatura. Foto: EFE

Tras despuntar en las categorías inferiores, 'Checo' debutó en Fórmula Uno en 2011, en la escudería Sauber, en la que un año después logró, en apenas dos carreras, su primer podio; con una sensacional actuación en el diluvio de Sepang, donde sólo cedió ante el doble campeón mundial español Fernando Alonso y festejó la segunda plaza en el Gran Premio de Malasia de 2012.



Ese año sumó otros dos podios, al acabar tercero en Montreal (Canadá) y segundo en Monza (Italia). Dos pruebas que se anotó el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, entonces en McLaren; equipo en el que el mexicano lo reemplazó al año siguiente, cuando el británico se marchó a Mercedes para ganar otros seis títulos, que unió al que había logrado en 2008 con la escudería de Woking.



Sergio no pasó un año todo lo bueno que se esperaba en McLaren y acabó fichando un año después por Force India, que desde mediados de 2018, después de entrar en concurso de acreedores, pasó a llamarse Racing Point. Un equipo en el que se mantuvo hasta el año pasado, antes de fichar por Red Bull.



En la tercera carrera de 2014, Sergio ascendió de nuevo al podio, al acabar tercero en Baréin, donde 'Sir' Lewis encabezó un 'doblete Mercedes' junto al alemán Nico Rosberg. Y un año después subió otra vez al cajón en Rusia, al ser tercero en el anillo olímpico de Sochi (sede de los Juegos de invierno un año antes).



En 2016, el de bravo piloto tapatío firmó otros dos podios, al acabar tercero en Mónaco y en el Gran Premio de Europa, en la debutante Baku.



Azerbaiyán se convirtió, en 2018, en el único país en el que el mexicano repetía podio en F1. A finales del año pasado añadió Baréin. Y hace dos semanas deshizo el empate, a favor de la ex república soviética.



El año pasado, en el Mundial de la pandemia -en el que se perdió, por positivo en covid-19, las dos carreras disputadas en Silverstone (Inglaterra)- sumó otros dos podios, al acabar segundo en Turquía y al ganar en Sakhir, 50 años después de que lo hiciera por última vez Pedro Rodríguez.



Hace dos semanas hizo sonar de nuevo el himno de México, en la capital azerbaiyana; y este domingo 'Checo' se confirmó entre la elite de la Fórmula Uno con su tercera plaza en la pista de Le Castellet, de donde se fue contento, pero ansiando mejores resultados aún.



"No queremos terceros puestos, no estoy contento del todo. Cuando tu compañero de equipo gana es que hay más que hacer", afirmó el mexicano este domingo en el circuito Paul Ricard.