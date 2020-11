"Gracias a la pelota": Maradona confesó lo que quería que su lápida dijera

BUENOS AIRES, Argentina.- En el 2005, Diego Maradona se encontraba en uno de esos momentos de lucidez que tuvo y condujo su propio programa, llamado “La noche del Diez”. En la emisión de despedida, fueron doce noches, se entrevistó a sí mismo y se hizo esta pregunta.

¿Qué quieres que diga tú lápida? Diego se contestó: “Gracias a la pelota”. “¿Qué me diría a mí mismo en mi funeral? Gracias por haber jugado al futbol… Es el deporte que me dio alegría y libertad, pude tocar el cielo con las manos y gracias a la pelota. Pondría en una lápida: ‘Gracia a la Pelota’”.

Fue una emisión en donde el ex futbolista, se puso a pedir perdón por muchos errores en su vida: “Nos arrepentimos de no haber disfrutado el crecimiento de las nenas, sus cumpleaños, creo que estuve en todos, algunos me faltan. Me arrepiento de hacer hecho sufrir a mi viejo, a mi vieja, a mis hermanos. No haber podido haber dado el 100 por 100 en el futbol, porque cuando se habla de droga en el futbol, yo di ventaja. En la cocaína di ventaja. Nos drogábamos y no dormíamos, y luego salíamos ala cancha. Yo di ventaja, no saqué ventaja deportiva”.

Sus adiciones fueron un tema que se trató a fondo: “Pensé que no salía. Para el que se droga, cuando se te pasa te viene el bajón, tienes que drogarte para seguir y es una cadena y ahí es cuando viene la desesperación de no poder salir. Esa era el miedo de no poder llegar al final… Me agarró lo que me agarró… Con la ayuda de mis dos hijas, Claudia, he salido, pero a la droga no se le gana nunca…. Salgo del estudio y hay droga”.

Habló de su rompimiento con Guillermo Coppola: “Tres meses sin hablar con él… Creo que se tardó un poco en contestar. Mirándolo a través del tiempo, Guillermo hizo su historia, hizo su negocio”. Cuando se le preguntó si se creía el mejor futbolista del mundo, dijo: “Siempre he creído que he sido el mejor del mundo”.

En su vejez, Diego se veía, “como abuelo. Con los hijos de Dalma y Giannina en el palco de Boca… Porque van a tener la camiseta de Boca. Yendo de viejo no creo que me conozca mucho la gente. Quiero envejecer con mis nietos y tener una muerta tranquila”.