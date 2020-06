Golfista Paige Spinarac revela que le gusta jugar ¡sin ropa interior!

Paige Spiranac no destacó en el golf, pero es una auténtica estrella de las redes sociales. La ex golfista estadounidense volvió a dar de qué hablar.

En esta ocasión, la exgolfista profesional de 27 años reveló en su podcast "Playing a round", que practica golf sin ropa interior "porque se siente más cómoda".

Normalmente no uso ropa interior, uso pantalones cortos y son demasiadas capas si tienes todo puesto. Generalmente uso pantalones incorporados para mis faldas o simplemente pantalones cortos, pero no ropa interior", declaró la ex profesional.