Gobert y Mitchell arreglaron sus problemas tras polémicas por sus positivos por coronavirus

ESTADOS UNIDOS - La relación entre los compañeros de Jazz de Utah, Rudy Gobert y Donovan Mitchell estuvo a punto de sufrir una ruptura por la polémica que surgió después de que ambos dieron positivos por coronavirus, pero todo parece indicar que la amistad tuvo borrón y cuenta nueva, después de que ambos ya conversaron por primera vez después de sus positivos.

Mitchell fue invadido por una gran molestia después que dio positivo por el virus a causa de la irresponsabilidad de Golbert, quien fue el primer caso en la NBA, debido a que días antes de revelarse su prueba se mofó de la problemática en una rueda de prensa y además en forma de burla toció frente a los micrófonos y comenzó a tocar todos los celulares de los reporteros.

Desde ese momento Mitchell decidió romper cualquier tipo de lazos que haya tenido con Golbert por dicha acción, pero el mismo Golbert publicó por medio de su cuenta de Instagram que ambos lograron conversar respecto al tema y declaró que pudo hacer las paces con su compañero de equipo.

"Es cierto que no hablamos durante un tiempo después de esto, pero sí lo hicimos hace unos días. Ambos estamos listos para salir y tratar de ganar un campeonato para este equipo. Sabes, todos tienen relaciones diferentes, nunca es perfecto. Las personas que están casadas, nunca son perfectas. Así que, tú y mis compañeros de equipo, estamos lejos de ser perfectos. Pero al final del día, ambos queremos lo mismo", añadió.

Por su parte, Mitchel solamente ha emitido unos cuantos comentario desde que la NBA optó por suspender la temporada y mandar a todos los jugadores a cuarentena y en algunas ocaciones brindó su opinión sobre el asunto con Golbert.

"Para ser sincero, me tomó un tiempo tranquilizarme. Me alegra que esté bien, me alegro de estar bien. Estoy realmente feliz, para ser honesto", destacó.