Giovani inclina la balanza a favor del América en el Clásico contra Chivas

Ciudad de México.- Un golazo de Giovani dos Santos le dio a las Águilas los tres puntos y el orgullo ante sus archirrivales.



En un Clásico con pocas emociones, América se llevó una justa victoria de 1-0 sobre Chivas, en actividad del la jornada 11 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX.



Fue al minuto 27 cuando Dos Santos tomó el balón en el límite del área para sacar un zurdazo que venció al arquero Raúl Gudiño.



La polémica arbitral no estuvo alejada de este clásico y el arbitraje pudo afectar a ambos equipos. Primero fue al "Rebaño" al que no le marcaron una aparente falta dentro del área a Uriel Antuna en el primer tiempo. El árbitro Fernando Hernández no la vio y tampoco hubo aviso del VAR para revisarla.



En el segundo tiempo, a las Águilas se les anuló un gol de Francisco Córdova por una discutible falta previa de Henry Martin sobre Miguel Ponce. El árbitro la marcó y aunque esperó para ver si el VAR le marcaba otra cosa tampoco hubo revisión.



Con el triunfo, América escaló al subliderato de manera provisional al llegar a 23 puntos, mientras que Chivas se quedó con 15 unidades en el séptimo lugar.