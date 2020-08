Giovani dos Santos sería descartado del partido contra Necaxa por dolencias musculares

MÉXICO – Vaya drama que está viviendo el mediocampista de las Águilas del América, Giovani dos Santos, pues su destino se mantiene en suspenso, ya que por el momento no podría ser contemplado para disputar la jornada 3 de Guard1anes 2020, donde su club se medirá contra Necaxa, pues al no poder estar al 100 por ciento físicamente al enfrentar una sobrecarga muscular se teme que no esté listo para el partido del viernes.

Son varias semanas que han sido un dolor de cabeza para Giovani, pues desde el partido contra las Chivas del Guadalajara en la Copa por México es donde ha surgido el problema y no se ha podido remediar, pues el jugador sigue resentido sin presentar avances que puedan ser considerables para enlistarlo para el duelo.

Por el momento dos Santos se ha mantenido alejado de los campos de entrenamientos grupales y practica a solas con Carlos Pecanha, kinesiólogo del equipo, quien se encarga del proceso de recuperación del jugador, quien muy constantemente ha sido víctima de las lesiones a lo largo de su carrera.

El club quería comprobar que Giovani tuviera un avance positivo para este martes, por lo que el trabajo que realizó fue más intenso y lamentablemente siguió con algunas molestias musculares, volverá a ser probado para el miércoles y en caso de que siga con las mismas complicaciones, será descartado para jugar.

El director técnico del equipo, Miguel “Piojo” Herrera, declaró que Dos Santos no ha podido recuperarse al 100 por ciento de aquel fatal accidente que sufrió en un partido contra Chivas del Guadalajara en el 2019, donde Antonio “Pollo” Briseño arremetió contra él severamente con una entrada que le clavó los taquetes en el muslo del “Gio” y terminó por hacerle una aparatosa herida, de la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.