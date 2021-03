Gio desmiente a Miguel Herrera: No pidió su cambio contra Holanda en 2014

Giovani dos Santos no se quedó de brazos cruzados y le respondió a Miguel Herrera a través de su cuenta de Twitter, luego de que se difundiera una declaración del "Piojo" diciendo que el jugador pidió su cambio en el juego contra Holanda del Mundial Brasil 2014.

En aquel partido de octavos de final, el del famoso "No era penal", Giovani le dio ventaja al "Tricolor" al minuto 48, pero fue sustituido por Javier Aquino al 61', en uno de los tres cambios que hizo el DT en el segundo tiempo y que le cedieron el dominio a los europeos, que le dieron la vuelta en los minutos finales.

Me dijo 'me están quemando los pies'. Échate agua. Me dijo que traía ampollas y me avisaba cuánto más aguantaba porque ya no podía. A los cinco minutos me pidió su cambio", aseguró Herrera con el youtuber Master Muñoz.

Gio publicó en sus redes sociales una imagen celebrando el gol contra Holanda con un texto donde dio su versión, al asegurar que hubiera dado todo por disputar los 90 minutos.

"Cuando veo que voy a salir me sentía en el mejor momento del partido y no sufría alguna molestia física. Obviamente estaba molesto, sin duda este tipo de partidos es el que cualquiera quisiera jugar. Si alguien duda de lo que digo, vea el video de aquel duelo y muéstreme dónde se me ve con gesto de dolor o que me dirijo a la banca para pedir el cambio, las imágenes hablan por sí solas".