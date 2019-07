Gimnasia varonil da segundo oro a México en Lima 2019

LIMA, Perú.- La gimnasia varonil sigue dando sorpresas en los Juegos Panamericanos. Isaac Núñez se llevó la medalla de oro en barras paralelas. Núñez derrotó al brasileño Caio Souza y Cameron Bock de Estados Unidos en la ronda final.

Núñez de Ensenada, Baja California, inició en la gimnasia a los cuatro años de edad. "M abuelo fue el que me metió a este deporte, a los 4 años, porque era un desastre en la casa, al principio estuve en futbol, pero no se me dio y la gimnasia era un lugar para descargar todas las energías que tenía y llegar a la casa cansado”, recordó.

Es la segunda medalla dorada que da la gimnasia a México. Ayer Fabián de Luna ganó en la prueba de aros.