Gignac le reclama a Samuel García por usar su imagen en campaña sin su permiso

MONTERREY, México-. La campaña de Samuel García para ganar la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano ha estado fuerte y se ha ido en contra de sus adversarios, aunque se metió en problemas con André-Pierre Gignac.

El candidato de MC subió a sus historias de Instagram una imagen editada del futbolista francés de Tigres empujando un cuadro de sus adversarios de Morena y PRI, Clara Luz Flores y Adrián de la Garza.

La leyenda que ha utilizado Samuel García contra sus oponentes y que usó también en esa imagen de Gignac es “la vieja política”, quien ha empleado esta frase para señalar que dichos candidatos han vivido siempre de la política.

Gignac Andre-pierre quitándose de encima los “mames” de Samuel GarcíaEl francés dejó muy en claro que él no participa... Publicado por IRRE NL en Miércoles, 14 de abril de 2021

Sin embargo, al goleador francés de los Tigres de la UANL no le gustó lo que hizo Samuel García y se deslindó por completo, quien señaló que él prefiere evitar temas políticos.

“Supe que anda una publicación política usando mi imagen. Esto se hizo sin mi participación y sin mi permiso. Son temas que evito, pues ustedes son los que tienen que decidir sobre política”

“Siempre he mantenido distancia sobre esos temas que no me corresponden. Los conozco personalmente a casi todos y ellos saben que yo no participo en ese tipo de cosas”, aclaró Gignac en sus redes sociales.

Samuel García, quien está en la lucha por la gubernatura neoleonés, ha manifestado en ocasiones anteriores su afición por los Tigres UANL, donde juega André-Pierre Gignac.