Gignac anunció que dará un mensaje a afición de Tigres.

MONTERREY, Nuevo León.- Unos días después de la eliminación de Tigres de la Liguilla, André-Pierre Gignac envió un mensaje a sus seguidores vía historias de Instagram, donde informó que dará un anuncio especial a los fanáticos felinos.

"¿Qué onda raza? Antes del jueves mandaré un mensaje para la afición. Les mando un abrazo fuerte", publicó el francés, sin dar mayores detalles.

Dichas palabras dejaron muchas preguntas en los fans, que no sabían que esperar con respecto al delantero que llegó a Monterrey en 2015, donde ya suma cuatro títulos de Liga MX.

Sin embargo, unos minutos después Gignac, que tiene contrato hasta el 2021 con Tigres, publicó otra historia para calmar las aguas, y señalar que daría algunas explicaciones sobre la derrota del equipo ante el América.

"Hey tranquilovsky (sic), solo que no me quiero esconder después de una eliminación y me gustaría como lo he hecho siempre darles explicaciones", argumentó el jugador galo.