Giancarlo Stanton hace fuertes criticas contra Astros de Houston

ESTADOS UNIDOS - La estrella de los Yankees de Nueva York, Giancarlo Stanton, imaginó tener la ventaja que los Astros de Houston obtuvieron en su estafa.

"Si hubiera sabido lo que vendría en el '17, probablemente habría alcanzado más de 80 jonrones", dijo el miércoles.

Stanton acordó con su compañero de equipo Aaron Judge que los Astros deberían ser despojados de su título de la Serie Mundial 2017 y que siguieron haciendo trampa durante la temporada 2019.

Major League Baseball concluyó que los Astros usaron una cámara de vídeo para robar los carteles de los receptores en 2017, incluso durante la postemporada y en 2018.

"Hicieron su investigación y fue claro que hicieron trampa ese año, lo que significa que debería ser quitado", dijo Stanton. “Si haces trampa de otra manera durante la temporada, ni siquiera puedes estar en los playoffs. Es más o menos la misma diferencia ".

El dueño de Houston, Jim Crane, dijo en una conferencia de prensa la semana pasada que no estaba seguro de cuánta ventaja era para su equipo el robo de carteles.

Houston venció a los Yankees en una Serie de Campeonato de la Liga Americana de siete juegos en 2017, ganando los cuatro juegos en casa, y derrotó a los Dodgers de Los Ángeles en una Serie Mundial de siete juegos.

El gerente de los Astros AJ Hinch y el gerente general Jeff Luhnow fueron suspendidos por una temporada cada uno, luego fueron despedidos por el equipo. Houston fue multado con $ 5 millones y despojado de sus siguientes dos selecciones de draft de primera y segunda ronda.

El comisionado Rob Manfred dijo el domingo que no estaba 100% seguro de que los Astros no violaran las reglas en 2019, pero fue su mejor juicio que no lo hicieron. Los Yankees fueron derrotados en el ALCS por Houston.

"No creo que realmente te detengas hasta que te atrapen en algo así", dijo Stanton.

Los jugadores de los Astros no fueron disciplinados por MLB.

"No creo que las sanciones hayan sido lo suficientemente duras para los jugadores", dijo Stanton. "Al final del día, da más incentivos para hacerlo si no vas a castigar a los jugadores".

Stanton sintió que los Astros hicieron un "muy mal trabajo al poner de su lado" cuando intentaron explicar lo que sucedió.

"Sabemos que realmente no les importa dar una disculpa o explicar su lado, y eso lo demostró su respuesta", dijo Stanton. “Conoces las repercusiones de hacer algo así. Realmente lo sientes porque te atraparon. Tienes todo este torbellino con el que tienes que lidiar, no la acción real ".

Gerrit Cole, quien firmó un contrato de agente libre por nueve años y $ 324 millones con los Yankees después de lanzar para Houston, ha dicho en repetidas ocasiones que no estaba al tanto de ninguna violación de las reglas por parte de los Astros.

"Todos tienen derecho a su opinión", dijo Cole. “Es su propia opinión y las personas manejan esto de la manera en que quieren manejarlo. Todos somos adultos y no voy a decirle a nadie cómo pensar. Por lo tanto, no lo veo como un problema y no me ofende personalmente. Con suerte, esa es la última pregunta que tendré que responder al respecto ".

Stanton, limitado a solo 18 juegos la temporada pasada debido a una variedad de lesiones que incluyeron su rodilla y cuádriceps, dijo que está completamente sano.

"Sin limitaciones", dijo Stanton. "Solo sé inteligente con la carga de trabajo volviendo a ella".



Información AP.