Gerente de casa club de Angelinos fue despedido por ayudar a alterar pelotas

ESTADOS UNIDOS - Los Angeles Times informa que los Angelinos han despedido al gerente visitante de la casa club Brian "Bubba" Harkins por supuestamente ayudar a los lanzadores a obtener sustancias ilegales para poner en las pelotas de béisbol.

Los Angelinos confirmaron el despido de Harkins el jueves por la noche a The Associated Press, pero no dieron detalles sobre los motivos de su partida.

El periódico citó fuentes no identificadas al informar la razón del despido de Harkins después de casi cuatro décadas trabajando en el Angel Stadium. El Registro del Condado de Orange, que también cita una fuente no identificada, informó que Harkins supuestamente estaba suministrando sustancias ilegales para el tratamiento de balones a los lanzadores visitantes en el Angel Stadium.

Harkins comenzó como un batboy con los Angelinos. Eventualmente se convirtió en asistente de la casa club en la década de 1980, y ha estado en su trabajo actual en la casa club de visitantes desde 1990.

Major League Baseball ha estado tomando medidas enérgicas esta primavera sobre el uso de alquitrán de pino y otras sustancias que usan los lanzadores para obtener un mejor agarre de la pelota. Dichas prácticas, incluida una mezcla popular de protector solar y resina, técnicamente se han prohibido durante años, pero esas reglas se han aplicado con moderación.

Información por AP.