Gerardo Reyes manda mensaje tras someterse a la cirugía Tommy John

El lanzador mexicano Gerardo Reyes compartió un emotivo mensaje tras someterse a la cirugía Tommy John, que lo deja fuera toda la temporada 2021 de las Grandes Ligas con los Angelinos de Los Ángeles.

El tamaulipeco se lesionó el ligamento del codo en su debut en la pretemporada con los Angelinos, equipo al que llegó el año pasado procedente de los Padres de San Diego.

Para aquellos que me conocen saben lo que es y ha sido mi camino en mi carrera de beisbol. Saben que nunca ha sido fácil ni lo será en un futuro, pero ahora que estoy donde estoy y he hecho lo que he hecho no me rendiré. Llegaré más fuerte, llegaré demostrando de lo que estoy hecho”, publicó acompañado de una imagen con su brazo vendado.