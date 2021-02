Gerardo Carrillo, el tercer mexicano de los Dodgers en la pretemporada

Después de ganar peso y aumentar su masa muscular en las últimas dos temporadas, el mexicano Gerardo Carrillo se apresta para busca un lugar con los Dodgers de Los Ángeles.

El nativo de Guadalajara, Jalisco, aumentó 14 kilos de 2018 a la fecha con el fin tener mayor fortaleza en la loma de pitcheo y mejorar la velocidad de sus lanzamientos.

Los comentarios de los demás y las burlas definitivamente influyeron en el aumento de peso. No soy el prospecto de mayor rango ni el más fuerte, pero en ese momento estaba muy delgado. Definitivamente, no estaba en mi mejor forma. Me veo diferente ahora y afortunadamente eso ha ayudado mucho a mi velocidad”, dijo el pelotero a MLB.com.