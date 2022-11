Gerard Piqué anuncia su retiro como futbolista profesional a sus 35 años

BARCELONA, España-. Llegó el momento de colgar los botines para Gerard Piqué, ya que el famoso defensa español anunció su retiro como futbolista profesional a sus 35 años este jueves 3 de noviembre.

A través de sus redes sociales, Gerard Piqué publicó un video en el que anunció su retiro como jugador profesional, el cual iba dirigido especialmente a la afición de Barcelona, equipo del que fue capitán por varios años.

"Culés, soy Gerard, hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien les hable de mí. Como muchos de ustedes, soy del Barca desde siempre. Nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barcelona"

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

"El futbol me ha dado todo. El Barca me ha dado todo. Ustedes, culés, me han dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero decirles que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barca no habrá otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en Camp Nou. Tarde o temprano, volveré", dijo Piqué en el video de despedida.

El último partido de Gerard Piqué como futbolista de Barcelona en Camp Nou

Será el próximo sábado 5 de noviembre cuando Gerard Piqué juegue por última vez en Camp Nou como futbolista profesional, en el que será el duelo de la jornada 13 de LaLiga Española contra Almería.

¿Jugará Piqué el Mundial Qatar 2022?

Piqué, a quien solo le restan dos partidos más como futbolista de Barcelona, podría jugar el Mundial Qatar 2022, ya que aparece en la prelista de convocados de la Selección de España, por lo que todo dependerá de él y de Luis Enrique, director técnico.