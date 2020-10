George Russell acusa al equipo de "Checo" Pérez de querer sacarlo de la escudería Williams

INGLATERRA - El inglés George Russell aseguró que tiene contrato firmado con Williams para la próxima semana, a pesar de un supuesto interés por la escudería en los servicios del mexicano Sergio Pérez.

Con Checo sin equipo para el 2021, se han especulado varias ofertas por sus servicios, como la británica; sin embargo, Russell acusó de ser una campaña en su contra por parte del staff que maneja al tapatío.

“Creo que toda esta especulación probablemente ha sido alimentada por el equipo de Pérez, que está tratando de presionar a otros… potencialmente para un asiento en Red Bull. Así que esa es mi opinión al respecto, tengo un contrato, no tengo nada de qué preocuparme y estoy aquí tratando de hacer eso”, dijo el inglés a la página oficial de la F1.

“Hablé con ellos [los nuevos dueños de Williams], me dijeron que no me preocupe y que todo saldrá bien. Tuvimos una pequeña charla al respecto y pasamos a hablar sobre el resto de este año, el próximo año y cómo vamos a impulsar al equipo hacia adelante, lo cual es suficiente para mí”.

Pérez es una de las cartas más atractivas para el 2021. Su experiencia, 10 años en la máxima categoría del automovilismo, y sus ocho podios –con bólidos sin la potencia de Mercedes, Red Bull o Ferrari– lo han etiquetado como un volante productivo.

Con un cambio en Racing Point, que para la próxima temporada se convertirá en Aston Martin, la organización decidió rescindirle el convenio a Checo y contratar a Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo.

El mexicano se ha negado a hablar sobre qué escuderías se han acercado a él para firmarlo, por lo que sólo han transcendido rumores sobre Haas, Red Bull, Alfa Romeo y Williams, aunque moleste a Russell.

“Nada ha cambiado por mi parte. Intento hablar en la pista y, como dije antes, no estoy preocupado por el próximo año. Sé que Mercedes y Toto [Wolff] me respaldan. Me lo han dicho. El propio Toto me lo ha dicho, en lo que confío absolutamente”.

Esta mañana, también se confirmó la extensión de Pierre Gasly con AlphaTauri, por lo que sólo queda conocer si Alexander Alban seguirá en el equipo austriaco o saldrá para darle cupo a Sergio Pérez.