Gennady Golovkin aún piensa en pelear contra el "Canelo"

CIUDAD DE MÉXIC.- Pese a que Gennady Golovkin dice que por ahora lo único que mira es a su rival de este sábado, el ucraniano Sergiy Derevyanchenko, "GGG" no pierde oportunidad de hablar sobre Saúl "Canelo" Álvarez.



Al ser cuestionado por qué no se celebra un tercer combate con el mexicano, Golovkin aseguró que el "Canelo" huye. Sin embargo, el kazajo no descartó que —eventualmente— la pelea vaya a suceder.

"Creo que va a pasar. La pelea se va a hacer, sólo que no sé cuándo", dijo Golovkin previo al combate Sergiy.



Asimismo, el peleador de 37 años aseguró que "con toda la suciedad en la que está envuelta el equipo [del "Canelo"], prefiero no hablar más del tema".



Álvarez y Golovkin se enfrentaron en septiembre de 2017 en una pelea que acabó en empate. El año pasado, el mexicano le arrancó el invicto y sus cinturones de campeón mediano al vencerlo por decisión mayoritaria.

Por lo pronto, el kazajo enfrentará al ucraniano Derevyanchenko, el sábado en el Madison Square Garden, de Nueva York, por el título vacante de peso mediano mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que le fue retirado a Saúl Álvarez en agosto, luego de no llegar a un acuerdo para una defensa.



En caso de que Golovkin salga victorioso del combate del fin de semana, se podrían abrir las puertas al tan ansiado tercer encuentro que el mundo espera.