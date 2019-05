Gattuso le dice adiós al Milán

MILÁN, Italia.- Genaro Gattuso dejó de ser el técnico del AC Milán a pesar de obtener la mejor temporada desde 2013-2014 en la Serie A, informó el equipo italiano a través de un comunicado.

El ex jugador de 41 años confirmó que no seguirá con el contrato que lo unía a la plantilla hasta el 2021, por lo que no recibirá los 5.5 millones que tenía pendientes. Había sido el entrenador desde finales de 2017 y firmó la renovación en abril en 2018.

"El AC Milan desea agradecer a Gennaro Gattuso por su liderazgo durante los últimos dieciocho meses. Una verdadera leyenda de los Rossoneri, Gennaro asumió el papel durante un período difícil para el club y se ha desempeñado de manera admirable, asegurando el puntaje más alto de la Liga. desde 2012-13", comunicó la directiva.

"Decidir dejar el cargo del Milán no es fácil, pero es una decisión que necesitaba tomar", expresó Gattuso en una entrevista para el diario La Repubblica.