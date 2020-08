Gattuso: "Lozano puede hacer la diferencia cuando se abren espacios"

BARCELONA, España (EFE).- Gennaro Gattuso, técnico del Nápoles, aseguró este viernes que el mexicano Hirving Lozano empezó a "trabajar bien" y a "satisfacer" sus peticiones tras el parón sanitario y consideró que "puede hacer la diferencia cuando se abren espacios", en la rueda de prensa de la víspera de la visita al Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones.



"No ha cambiado nada con Lozano en los últimos meses. Tras el parón empezó a trabajar bien, a satisfacer nuestras peticiones y dispuso de más minutos. Es un extremo con características distintas a las que tienen otros jugadores nuestros", aseguró Gattuso.



"Si quieres hacer posesión del balón hace falta tiempo para que aprenda, pero puede marcar la diferencia cuando se abren espacios, cuando busca el uno contra uno", agregó.



El Nápoles llega al Camp Nou para la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones tras el 1-1 de la ida, jugada en febrero en el San Paolo, y Lozano es uno de los favoritos para jugar si el capitán Lorenzo Insigne no se siente completamente listo para ser titular, tras le lesión muscular sufrida la semana pasada.



Gattuso, que en junio había criticado a Lozano por no entrenar con la intensidad necesaria, ahora subrayó que "no hay problemas" con el Chucky.



"No es un problema de Lozano, es cuestión de cómo queremos que juegue el equipo", aseguró.



El técnico italiano también se refirió al español Fabián Ruiz, un jugador que tendrá "una gran carrera" por delante.



"Es un jugador que tiene grandes márgenes de mejora. Sabe hacer un fútbol técnico y creo que puede mejorar mucho. Nos ha dado mucho, no da mucho y creo que tiene una gran carrera por delante. Estos partidos son experiencias que hay que vivir. Si quieres ser un campeón tienes que pasar por estos partidos. Esta sábado no hay que tener miedo, hay que disfrutar", aseguró. EFE