"Gallo" Estrada responde la petición de "Chocolatito" González de unificar títulos

MÉXICO - Tras proclamarse como monarca super mosca de la AMB, el nicaraguense Román "Chocolatito" González, sentenció que el siguiente paso en su carrera es buscar la unificación de su titulo y el monarca del CMB, el mexicano Juan Francisco "Gallo" Estrada, fue el primero en levantar la mano para pactar un duelo, el cual sería una revancha.

El nicaraguense se convirtió este fin de semana en campeón cuando destronó al britanico Khalid Yafai por la vía del nocaut en el noveno asalto en el The Ford Center at The Star de Frisco, Texas, en el respaldo de la cartelera de Mike García ante Jessie Vargas.

Tras la declaración que realizó González, que la publicó ESPN KNOCKOUT a traves de su cuenta de Instagram, Estrada no pudo quedarse callado y fue el primero en buscar retar al nicaraguense, a lo que comentó: "vámonos recio", aceptando la petición que desea González.

Ambos peleadores ya se han enfrentado en el pasado, el 17 de noviembre del 2012 en el Sports Arena de Los Ángeles, California, donde el nicaraguense salió con la mano en alto por decisión unanime, en un encuentro que fue más ajustado que lo que reflejaron las tarjetas de los jueces.

Desde ese combate, un duelo de revancha es lo que se ha esperado durante todos estos años y todo parece indicar que el sueño de muchos aficionados del boxeo se podría hacer realidad. Ambos peleadores forman parte de la misma televisora, DAZN, por lo cual no sería muy dificil pactar la reyerta.