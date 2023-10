Gabriel Tinajero, prospecto de Tijuana en el mundo del MMA

Desde el Demolition Fight Club del Mariano Matamoros hasta ligar cuatro victorias en una liga nacional de Artes Marciales Mixtas.

El joven de 19 años Gabriel Tinajero (4-1) logró alargar su racha como peleador profesional luego de vencer a Fernando Vázquez (1-2) por nocaut en el primer asalto en Naciones MMA en Tampico gracias a su explosivo striking.

Es un orgullo representar a Tijuana, no estamos posicionando en el mapa. Vamos por buen camino”, agregó el apodado ‘Chiquilín’.

Aunque todavía es muy joven, alcanzó hacer una carrera amateur con récord de 34-4 donde se llevó cuatro títulos en Kick Boxing y dos en MMA.

En casi dos años como profesional, suma victorias en Mexicali, Tijuana, Monterrey y ahora en Tampico, todas en la empresa Naciones MMA, la cual se transmite por YouTube y la plataforma DAZN.

Tinajero solamente no ganó en su debut, pero esa derrota ante Christian Torres por sumisión, fue su motivación para entrenar más duro y elevar su ‘juego’.

“Siempre busco mejorar, me preparo duro, me gusta mi striking pero he trabajado mucho en mi lucha. No me siento en problemas en el piso, ahora lo veo más como un estilo libre”, comentó acerca de sus fortalezas.

Agradeció al equipo de su gimnasio, abreviado como DFC y liderado por el coach Alberto Amaro, así como al entrenador de lucha/grappling Javier Sánchez.

Al mismo tiempo que hace hasta tres sesiones diarias de entrenamiento, Gabriel Tinajero organiza sus días como vendedor de mueblería a la espera que de un golpe pueda abrir la puerta a retos más grandes en el mundo de las MMA.