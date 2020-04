Futuro desconocido para los Leones Negros por desaparición de Ascenso MX

Tristeza y miedo invaden a los jugadores que han dedicado la mayor parte de su carrera al Ascenso MX, categoría que dará paso a un nuevo formato sin ascenso ni descenso y, con ello, el desvanecimiento de sueños, como el de Jorge Mora, quien lamenta que sus hijos no podrán verlo en Primera División.

“Tengo tres hijos, les encanta el futbol y hemos sufrido juntos esa emoción, ellos están desde hace tiempo con la ilusión de que vuelva a jugar al estadio. Tengo el sueño de estar en Primera División, me motiva que mis hijos me puedan ver, pero ahora no sé que pasará”, expresó el mediocampista de Leones Negros. “Lucharé por ir a Primera y no descarto el ir al extranjero”.

Aunque hay optimismo de que los clubes y la Asociación Mexicana de Futbolistas no les den la espalda, por ahora, el surgido en el Guadalajara está temeroso de las nuevas reglas de la nueva división, porque está prácticamente a un año de llegar a los 30 de edad.

“El ánimo está por los suelos, [los federativos] se han aprovechado de que no podemos hacer nada, reclamar o manifestarnos porque no hay ahorita actividad, y la competencia se suspendió por el coronavirus. “Es feo despertar así, hay incertidumbre saber que de un día para otro se te acaba el trabajo, queremos justicia, que los jugadores de Primera se unan. Al menos queremos que suban un poco el rango de edad de esta Liga de Desarrollo que pretenden, porque un jugador 25 años está en plenitud, y si no agarra equipo de Primera, se va a quedar sin jugar si los espacios se llenan acá. Entiendo que serán ocho mayores de 23 años los que tendrán lugar”, atizó.

Otro lamento de Mora es el económico. Y no sólo el de los sueldos, porque es consciente de que hay clubes que invirtieron millones de pesos para pelear un lugar en el Máximo Circuito.

“Bajarán los sueldos y no serán competitivos al no haber ascenso, no se invertirá en jugadores caros. En el caso de Leones se invirtió fuerte y me imagino la angustia de los directivos. Da tristeza que históricos no vuelvan a Primera en estos años que dure el nuevo sistema, una pena para la afición”.