Futbolista turco asesina a su hijo, quien contaba con síntomas de coronavirus

TURQUÍA – El futbolista turco Cevher Toktas, confesó el crimen de haber asesinado a su pequeño hijo de cinco años, quien se encontraba internado en un hospital por presentar una serie de síntomas relacionados al coronavirus.

Con gran remordimiento el jugador dio la cara por la cruel forma de acabar con la vida de su hijo el pasado 23 de abril, mientras se encontraba en un hospital de Bursa, ya que el niño se encontraba enfermo y presentaba mucha fiebre y tos seca.

El jugador aprovechó la oportunidad que tuvo con su hijo cuando se encontraban solos en el cuarto del hospital, por lo que tomó una almohada y la colocó con fuerza sobre el rostro del pequeño para impedir que siguiera respirando y así se mantuvo durante un par de minutos hasta que dejó de reaccionar.

Después del atroz acto que efectuó en contra de su propio hijo, Toktas llamó de inmediato al personal médico para que pudieran asistir argumentando que el niño presentaba problemas para respirar, por lo que lo intervinieron rápidamente para poderlo reanimar.

Después de dos horas de una dura lucha por salvar la vida de su hijo, los esfuerzos no fueron suficiente al fallecer. Tuvieron que pasar 11 días para que el jugador asumiera su responsabilidad, asistió al departamento de policía para confesar el crimen.

Durante su declaración que emitió a la policía detalló exactamente todo lo ocurrido y los motivos principales por los cuales cometió el asesinato.

Lo más triste de esta historia fue cuando confesó el poco amor que le tenía a su hijo, al declarar que no sentía ningún cariño hacía él. El jugador se encuentra detenido y está esperando el proceso legal para dictarle una sentencia, la cual podría ser cadena perpetua.

"Nunca quise a mi hijo menor, desde su nacimiento. No sé por qué no lo quiero. La única razón de haberlo matado fue que no lo quise. No tengo ningún problema mental” expresó.